Grillo al M5s: «Io garante. Con Conte visioni diverse sul nuovo statuto»

Giuseppe Conte «è un avvocato, io un ragioniere...» . Esordisce così, ironizzando, Beppe Grillo in assemblea dove ricorda ai deputati la storia del Movimento, i vari passaggi che lo hanno fatto crescere: «Lui non sa cos'è veramente il Movimento... Non ha girato con noi nelle piazze... Voglio preservare la democrazia diretta, io non voglio indebolirlo, voglio rafforzarlo. Questo è il momento di Conte».

Grillo e Conte, due leader costretti all’accordo anche sul doppio mandato

Beppe Grillo: «Il visionario sono io»

«Conte è ottima persona ma il visionario sono io». Avrebbe aggiunto Grillo. «Ci scambiamo le osservazioni sulla bozza», avrebbe detto ancora, sottolineando che io «sono un garante non un c******e e gli posso essere molto utile, lo deve capire».

Il nuovo statuto

Grillo inoltre parla del Movimento e del futuro leader M5s e per descrivere la sua pignola precisione, fa una battuta: «ha mandato uno Statuto di 32 pagine.. c'era scritto bozza!» annunciando che tra pochi giorni sarà pubblicato. Sul nuovo testo «per 3/4 è stato già trovato l'accordo» ha riferito il garante. Presentato poi il nuovo simbolo del Movimento 5 Stelle che conterrà il riferimento al 2050. Beppe Grillo apre inoltre alla possibilità del terzo mandato. «Io sono sempre stato contrario» avrebbe ricordato in assemblea ai deputati a cui, tuttavia, ha aggiunto: «però possiamo discuterne».

L'elogio a Di Maio

Beppe Grillo elogia infine Luigi Di Maio: «sei uno dei ministri degli Esteri più bravi della storia» avrebbe detto il fondatore del Movimento in assemblea con i deputati 5S che hanno applaudito. Delusione invece per la direzione intrapresa dal ministro per la Transizione Roberto Cingolani: «se andiamo avanti così è un bagno di sangue» avrebbe detto ai deputati.