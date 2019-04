Il governo compra 8.280 auto blu, Di Maio: «Non ne sapevo nulla, subito decreto per tagliarle»

chiederà al presidente del Consiglio Giuseppe Conte un decreto della presidenza del Consiglio per tagliare le auto blu. Lo spiegano fonti M5S, dopo che il vicepremier aveva annunciato una indagine.

Imbarazzano M5s i due bandi lanciati dal governo per l'acquisto di 8.250 rivelati da una inchiesta del quotidiano Il Messaggero , che hanno suscitato polemiche e, soprattutto, l'ironia delle opposizioni. Alla fine, nel silenzio degli altri ministri, il vicepremier Luigi Di Maio ha annunciato cheI due bandi di Consip, in dirittura d'arrivo dato che sono stati indetti a fine 2018, prevedono l'uno la fornitura di 7.900 auto con una cilindrata sotto i 1.600 cc, e il secondo di 380 vetture oltre questa cilindrata. Lo shopping inciderà per complessivi 168,5 milioni sulle casse dello Stato.Immediate le reazioni tra l'indignato e l'irridente delle opposizioni, sia del Pd che di Fi. Sono soprattutto i deputati Dem vicini al'ex premier Matteo Renzi a ironizzare, dato che tra il 2014 e il 2018, con i governi Pd, le auto blu erano scese da 66 mila a 29 mila. Ed ecco le critiche di Simona Malpezzi, Ernesto Magorno, Luciano Nobili: «Con Matteo Renzi - ha detto Nobili - le auto blu sono state tagliate. Che fanno i nemici della casta Di Maio e Salvini al governo? Ne comprano 8280 nuove. Mentre l'Italia va in recessione, loro sfrecciano in Auto blu. Eccolo, il cambiamento».«Quelli di M5s si sono stancati di andare in autobus. Di Maio and Co si facciano un esame di coscienza» ha detto Serse Soverini, che fu collaboratore di Romano Prodi. Ettore Rosato sottolinea poi che solo 1500 delle auto ordinate andrà alle Forze dell'Ordine. Lo stesso calcolo che fanno Francesco Giro, di Fi («solo il 18,1% verranno destinate alle Forze dell'ordine, e l'81,9 alla casta») e la capogruppo «azzurra» in Senato Anna Maria Bernini: «un'abbuffata che sarà sicuramente necessaria, ma che stride in modo evidente con tutta la narrazione grillina. Se il pil non cresce, aumentano almeno le auto blu».Il Codacons, poi, ha presentato un esposto alla Corte dei Conti. Di Maio ha dichiarato di non saper nulla e nella sua qualità di vicepremier promuoverà «subito un'indagine interna ai ministeri per capire se questi bandi si stanno avviando in automatico, perché il nostro obiettivo è ridurre le Auto blu. Se sarà vero si bloccherà tutta sta roba qui». Un'annuncio che provoca ulteriore ironia: «Il Governo acquista circa 8mila Auto blu, spendendo ben 168 milioni di euro, e Di Maio non ne sa nulla. Il vicepremier sta al Governo a sua insaputa», ha ironizzato Antono Martino di Fi.