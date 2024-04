Antonio Scurati: «Mi hanno disegnato un bersaglio in faccia. Non voglio essere e fare la vittima»

«Quando un leader politico di tale carisma, come sicuramente è la presidente del Consiglio Meloni, che ha un seguito molto vasto, nel cui seguito da qualche parte là sotto, vista anche la storia politica da cui proviene, c'è sicuramente qualche individuo non estraneo alla violenza, probabilmente non molto equilibrato, quando il capo punta il dito contro il nemico e i giornali, o meglio i 'giornasquadristi' fiancheggiatori del governo ti mettono sulle prime pagine, con il titolo sotto 'l'uomo di M.', ti disegnano un bersaglio intorno alla faccia. Poi magari qualcuno che mira a quel bersaglio c'è. Succede, è già successo». Così Antonio Scurati a Napoli.

Scurati e il monologo censurato, l'ad Sergio: «Vogliono distruggere la Rai, chi ha sbagliato paghi». Il chachet di 1.800 euro per un minuto, cosa è successo

«Non voglio essere e fare la vittima».