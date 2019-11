Amministrazione digitale, Pisano: «Spesi male i 5,8 miliardi annui per l'informatica»

Dal monitoraggio delle spese per l'informatica nella Pubblica Amministrazione , la Corte dei Conti ha rivelato che le risorse sono sì cospicue, ma utilizzate limitatamente. «Le stime più accreditate dichiarano una spesa complessiva di circa 5,8 miliardi l'anno per l'informatica pubblica, tra risorse nazionali e comunitarie». Così si legge nel referto della Corte dei Conti in cui si specifica anche che lo scenario «dà evidenza dell'esistenza di disponibilità cospicue, che rappresentano un considerevole potenziale di sviluppo per la digitalizzazione e che potrebbero fare la differenza nell'adeguamento dell'Ict italiana a tutti i livelli di gestione e di governo, ma che vengono utilizzate in misura limitata e non sempre nel modo più razionale.