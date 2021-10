Affluenza ore 12: 13,7%, a Roma 15%. Cinque anni fa alla stessa ora era del 18% (ma si votava un solo giorno)

Urne aperte alle 7 di questa mattina per scegliere il sindaco a Roma, Milano, Torino, Napoli, Bologna e Trieste. Si vota per il rinnovo di 1.192 amministrazioni comunali, per le suppletive della Camera nei collegi di Roma-Primavalle e Siena e per le regionali in Calabria. Sono 12.147.040 gli elettori chiamati alle urne, distribuiti in 14.505 sezioni. Oggi i seggi rimarranno aperti fino alle 23, e si vota anche domani dalle 7 alle 15.

Ore 12.30 Secondo i primi dati raccolti dal Viminale al momento sono noti i dati relativi a 1.110 comuni sui 1.153. L' affluenza alle urne per votare alle elezioni amministrative 2021 alle ore 12 di oggi si attesta al 12,9%.

Alle precedenti del 5 giugno 2016 alle ore 12 la percentuale di votanti era stata del 18%, ma si votò in un solo giorno.