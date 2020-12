Meteo, le previsioni di capodanno: maltempo con neve e pioggia su tutta Italia

Da Lunedì 28 dicembre molte regioni d'Italia faranno i conti con l'arrivo di un'intensa perturbazione in discesa dal Nord Europa che provocherà forti nevicate fino in pianura sulle regioni settentrionali, con fiocchi in città come Torino, Milano, Bergamo, Verona, Piacenza, Parma con oltre 15 cm di accumulo stimabili entro la fine dell'evento.

APPROFONDIMENTI ITALIA Il Nord Italia si sveglia sotto la neve, un fine anno... ITALIA Neve nel Nord Italia, a Milano donna travolta dal crollo di un palo:...

Neve nel Nord Italia, da Milano a Torino le città si risvegliano imbiancate: alberi caduti, autostrade paralizzate

Le previsioni

Possibili nevicate o pioggia mista a neve anche su molti tratti del Nordest come a Verona, Vicenza e Padova. Il team del sito www.iLMeteo.it avverte che la neve cadrà per tutta la mattina e parte del pomeriggio al Nordovest (soprattutto in Lombardia) mentre al Centro il tempo subirà un pesante peggioramento. Piogge battenti e nubifragi colpiranno Toscana, Umbria, Lazio e infine la Campania. Venti fortissimi di Libeccio e Scirocco flagelleranno le coste con mareggiate. Neve abbondante sull’Appennino sopra i 900m circa, copiosa sulle Alpi con accumuli superiori ai 50cm (specie sul Triveneto). Nei giorni successivi il maltempo non mollerà l’Italia. Continuerà a piovere su tutte le regioni tirreniche, sulla Sardegna occidentale e localmente anche sul Nordest e sul resto del Sud. Ma non è ancora finita, con l’inizio del nuovo anno sono attese ancora nevicate in pianura, soprattutto al Nordovest.

PREVISIONI DEL TEMPO NEL DETTAGLIO

Lunedì 28. Al nord: neve in pianura, migliora dal pomeriggio. Al centro: intenso maltempo su Appennini (neve a 900m) e regioni tirreniche. Al sud: entro sera peggiora fortemente in Campania.

Martedì 29. Al nord; instabile al Nordest, asciutto altrove. Al centro: piogge su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna occidentale. Al sud: rovesci in Campania.

Mercoledì 30. Al nord: asciutto, ma molto nuvoloso. Al centro: maltempo su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna occidentale. Al sud: maltempo su Campania, Calabria tirrenica, a tratti anche altrove.

Giovedì 31 più sole ovunque, Capodanno con maltempo e ancora neve in pianura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA