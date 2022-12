Meteo, Italia divisa in due: neve al nord, fino a 22 gradi al sud. Le previsioni

Neve al nord, primavera al sud. Dopo il furioso maltempo dei giorni scorsi, il meteo divide in due l'Italia. Le temperature si porteranno localmente fino a 10 gradi oltre la media del periodo con picchi di 22-23 C in Sicilia, Sardegna e Calabria. Di contro, al Nord vivremo giornate invernali con condizioni grigie e possibili nevicate in pianura padana. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma infatti la tendenza meteo prevista da alcuni giorni; l’intensa perturbazione del weekend ha abbandonato l’Italia lasciando in eredita tanta neve sulle Alpi, danni al Sud e le ultime piogge al Centro. Il settentrione, come previsto, sta entrando nella spirale della nebbia e delle nubi basse che bloccheranno il termometro su valori invernali per piu giorni in pianura; il Sud invece sara investito dall’alito caldo nordafricano con valori primaverili; quest’aria mite, in parte, raggiungera anche il Centro: Roma continuera a toccare, almeno fino a sabato, 18-19 C come se fossimo in aprile, ben 5 gradi oltre la media.

Neve al nord

Un’Italia divisa in 2 dunque, con una differenza termica tra Nord e Sud anche di 20 C. La neve, improvvisamente e dopo un anno di latitanza, e tornata a dominare la scena delle Alpi con frequenti nevicate nelle ultime 2 settimane: sulle piste alpine sono caduti circa 40-50 cm di neve fresca. A livello previsionale va ricordato, pero, che tra giovedi sera e venerdi mattina la neve potrebbe imbiancare anche la pianura piemontese, in particolare il Cuneese ma non sono escluse sorprese anche a Torino. Per la Festa dell’Immacolata Concezione e in arrivo un peggioramento graduale verso Sardegna e Toscana e dalla sera sul Nord-Ovest con nevicate possibili in pianura. Venerdi 9 dicembre, San Siro, ancora maltempo al Centro-Nord, tanto sole e caldo invece al Sud: quota neve prevista sulle Alpi intorno ai 400 metri. Ed infine attenzione perche il Nord invernale potrebbe regalare un’altra sorpresa bianca nel weekend, con possibili nevicate in pianura in Emilia e fino alle porte di Milano nella giornata di domenica 11 dicembre.