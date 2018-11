© RIPRODUZIONE RISERVATA

Continuano i disagi in tutta Italia per l'ondata di maltempo. In particolare è il Veneto a soffrire con frane, smottamenti e paesi isolati. Pesanti disagi anche al sud, dove gli allagamenti dovuti alle forti piogge hanno portato alla chiusura di diverse strade.La Protezione Civile ha diffuso poco fa un bollettino di allerta meteo rossa che fino a domani sera riguarda tutta l'area nord-occidentale della Sicilia, sia per rischio idrico sia per rischio idrogeologico. Allerta gialla per la restante parte dell'Isola. Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha ordinato la chiusura delle scuole per domani. Da parte del sindaco anche un invito «come già fatto da altri colleghi della Sicilia e vista l'eccezionale ondata di maltempo che prosegue da ore, a limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari, adottando la massima prudenza».Dalla mezzanotte di domenica 4 novembre sarà attivo il numero di solidarietà 455000 per Friuli Venezia Giulia, Veneto e Liguria. Lo rendono noto dal Viminale.Nelle ultime ore una nuova frana di terra e fango ha completamente ostruito la strada regionale 203 che collega Cencenighe con Agordo. Isolati i Comuni a nord dello smottamento, causato dalle piogge che continuano a cadere senza tregua. La situazione resta pesantissima nell'Agordino ma anche in molti altri territori della Provincia, in primis il Cadore, il Comelico e la Val Boite. L'elevata saturazione dei terreni potrebbe, infatti, determinare l'innesco o la riattivazione di fenomeni franosi sui diversi versanti. In relazione alle frane del Tessina in Alpago e della Busa del Cristo a Perarolo di Cadore, riattivatesi dopo le abbondanti precipitazioni dei giorni scorsi, la Protezione civile segnala che sono soggette a uno specifico monitoraggio. L'Unità di Crisi, coordinata dall'assessore regionale Gianpaolo Bottacin, è sul campo con tutte le strutture regionali e con centinaia di volontari, che si suddividono i compiti anche con le altre forze in campo.Strade allagate ed inondate dal fango in tutta l'area flegrea, nel Napoletano, per le precipitazioni insistenti della notte e delle prime ore del mattino. La situazione più critica a Licola dove si registra l'allagamento della stazione e dei binari della Cirumflegrea con interruzione dei collegamenti con il terminal di Napoli-Montesanto. I convogli funzionano sul tratto Napoli-Quarto centrale. Allagamenti stradali a Bacoli nella zona di Cuma, Fusaro e Miliscola, dove un automobilista, rimasto intrappolato nell'auto, è stato tratto in salvo dai Vigili del Fuoco e a Pozzuoli nella zona litoranea a via Napoli e nella zona alta. Dalla collina di Cigliano si è riversato per smottamenti e cedimenti di costoni in via Celle, fino a Piazza Capomazza sulla Domiziana una notevole quantità di fango, rendendo problematica la circolazione stradale. Altre criticità a Quarto nella zona Bivio e di località Brindisi e a Monterusciello.. Allagamenti in diverse strade di Cagliari e in qualche centro dell'hinterland. È il bilancio della bomba d'acqua che questa mattina si è abbattuta sul sud della Sardegna. In particolare nel capoluogo si sono registrati allagamenti lungo l'Asse Mediano, in viale Diaz, viale Marconi e via Lungo Saline in direzione dell'Asse Mediano. Le strade intrise d'acqua hanno provocato rallentamenti e code e sul posto stanno operando gli agenti della polizia municipale. Allagamenti anche a Quartu e in altri centri dell'hinterland, ma al momento la situazione sembra sotto controllo.Laura Castelli, viceministro dell'Economia, ha annunciato attraverso il suo profilo Facebook: «Alcune aree del Paese, in particolare in Liguria e Veneto, a causa del maltempo stanno vivendo ore drammatiche con centinaia di famiglie e aziende in grande difficoltà e intere zone letteralmente devastate. Il lavoro straordinario che stanno svolgendo Protezione civile e vigili del fuoco, che ringraziamo per la grande professionalità e per essere al fianco dei sindaci e dei cittadini, è fondamentale per affrontare la prima emergenza. Ritengo che terminata la prima fase di grande criticità, sia necessario d’intesa con gli enti locali e in particolare con le Regioni più colpite mettere in campo misure straordinarie per venire incontro al dramma che stanno vivendo alcune aree del Paese e fare in modo che il ritorno alla normalità sia il più veloce possibile. La sospensione degli obblighi fiscali così come delle azioni di riscossione per questi territori sono una misura prioritaria che deve essere accompagnata da un sostegno finanziario per rimettere in piedi la rete dei servizi e delle infrastrutture».Il livello idrometrico del fiume Po è già salito di quasi 2,5 metri nelle ultime 24 ore per effetto delle intense precipitazioni che hanno accompagnato la nuova ondata di maltempo. È quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti nella mattina del 2 novembre al Ponte della Becca (Pavia) dove il livello del grande fiume è di 3,5 metri sopra lo zero idrometrico ossia oltre sei metri superiore rispetto allo stesso giorno dello scorso anno. Lo stato del principale fiume italiano è significativo, sottolinea la Coldiretti, delle difficoltà in cui si trovano anche altri fiumi e torrenti lungo la Penisola, ma anche i corsi d'acqua minori dove è alto il livello di attenzione nelle campagne lungo gli argini per esondazioni e allagamenti.Sono stati ritrovati e stanno bene i due operai di un'azienda agricola di cui si erano perse le tracce stamani a Castronovo di Sicilia, nel Palermitano. A dare l'allarme erano stati alcuni colleghi e immediatamente erano scattate le ricerche. Entrambi stavano effettuando dei lavori nei pressi della diga Fanaco. I carabinieri li hanno trovati dentro un capannone, dove si erano rifugiati a causa del maltempo che ha investito la zona e che ha reso difficoltose le ricerche. Nell'area, infatti, a causa della pioggia battente diverse strade sono state trasformate in fiumi e la circolazione stradale è in tilt.. La forte pioggia della notte scorsa ha causato pesanti danni a Sciacca, nell'Agrigentino, dove è nuovamente straripato il torrente Cansalamone, a valle del centro abitato, che ha provocato numerosi allagamenti a case ai piani bassi e negozi. Per alcune ore è rimasta chiusa al traffico un tratto della statale 115. Molte delle autovetture parcheggiate sulle strade attigue al torrente, galleggiando sull'acqua, si sono schiantate a diversi metri di distanza. Non si registrano danni a persone. Si sono registrati frane e smottamenti su tutto il territorio comunale e alcune strade sono state chiuse traffico per la pericolosità di alcuni vecchi edifici. Diverse famiglie in via del Pellegrinaggio, zona rurale ai piedi del monte San Calogero, sono da ieri isolate a causa della non percorribilità della strada. Il sindaco di Sciacca, Francesca valenti, ha invitato la popolazione a non uscire di casa, ha disposto la chiusura di tutti gli uffici e vietato l'acceso al cimitero. Chiuse anche le scuole.Sono ancora l'energia elettrica e la distribuzione di acqua potabile le principali criticità nel bellunese come conseguenza dell'ondata di maltempo dei giorni scorsi. Per quanto riguarda la bassa tensione, ossia le utenze fondamentalmente domestiche, sono ormai duecento i generatori a gasolio che la società Terna ha attivato in più località della provincia ma non sempre l'erogazione è costante. Molte località lamentano infatti microinterruzioni di durata variabile che implicano una sorveglianza costante anche sulle apparecchiature di uso più comune. Nelle località di Saviner di Laste di Rocca Pietore e Molino di Falcade si attende la riparazione degli impianti di generazione autonoma da poco installati ma entrati in blocco.Sul capitolo di media ed alta tensione occorre invece ripristinare i collegamenti aerei fra tralicci e cabine di trasformazione e distribuzione e il tempo necessario è previsto in qualche giorno. Relativamente invece alla rete di acquedotti è sottolineata l'importanza, a titolo precauzionale, non essendo ancora stati eseguiti gli esami nell'intera area, di bollire l'acqua prima di un suo utilizzo a fini alimentari. In alcune aree, del tutto prive di erogazione, si sta provvedendo con l'invio di autobotti mentre a patire i disagi maggiori appare ancora l'Alto Agordino. Qui la rete di acquedotti è pesantemente danneggiata ed i tempi di ripristino vengono stimati in oltre una settimana. I collegamenti stradali, infine, sono interrotti nel comune di Gosaldo. Il territorio è ancora irraggiungibile a causa di una frana a Frassenè di Voltago Agordino. L'attività scolastica riprenderà lunedì. mentre il contesto industriale è operativo nella maggioranza dei punti di produzione, in alcuni casi con l'impiego di manovalanza su base volontaria date le non sempre agevoli condizioni di percorribilità delle strade. I danni fisici agli impianti industriali risultano comunque molto limitati. Un ulteriore aggiornamento a livello provinciale sarà stilato nel pomeriggio, al termine di una riunione del Comitato prefettizio.Una frana di terra e fango ha completamente ostruito nelle ultime ore la strada regionale 203 che collega Cencenighe con Agordo, nel Bellunese. Al momento risultano isolati i comuni a nord dello smottamento, causato dalle piogge che continuano a cadere incessanti. Si tratta, tra gli altri, degli abitati di Rocca Pietore, Colle Santa Lucia e Selva di Cadore. Nell'area stanno operando 200 vigili del fuoco provenienti da tutta la regione. Il comandante dei pompieri di Belluno Mimmo Bentivoglio sottolinea che da lunedì sono 1.250 gli interventi già conclusi dalle squadre ma ne restano da compiere ancora 250, legati soprattutto allo scoperchiamento di tetti.Due operai agricoli sono scomparsi in un'azienda vicino la diga Fanaco a Castronovo di Sicilia (Palermo). Nella zona imperversa il maltempo: piogge e strade allagate. La loro assenza è stata notata dai colleghi che hanno chiamato i carabinieri della stazione di Castronovo di Sicilia e della compagnia di Lercara Friddi. Sono scattate le ricerche che coinvolgono i vigili del fuoco e gli uomini della protezione civile«Siamo in ginocchio, abbiamo già previsto la chiusura di tutte le scuole. Ho chiesto già domenica scorsa l'intervento della protezione civile nazionale quando ancora c'era una situazione di calma totale. Ho chiesto agli istituti di credito dei finanziamenti speciali e di sospendere le rate dei mutui. Ho chiesto al Governo di procrastinare tutto il procrastinabile», lo dice, presidente della Regione Veneto, ai microfoni di Rai Radio 1. «Dopodichè tutti gli interventi: non abbiamo solo il problema di ripristinare lo status quo, cioè di far tornare tutto come prima - continua il governatore -. Se non interveniamo velocemente con finanziamenti rapidi le nostre valli si spopoleranno perché non hanno più servizi».Le forti piogge che hanno colpito Ischia fin dalle primissime ore del mattino hanno fatto franare il muro perimetrale di un hotel a Casamicciola. Pietre e terreno sono giunti fino alla centrale piazza Marina, che è stata invasa da massi e detriti. Sul posto sono intervenuti polizia municipale e carabinieri che hanno interdetto l'accesso alla strada. Prima dell'alba sull'isola si è abbattuto un forte temporale e poco dopo le 6 il muro di contenimento è franato. Secondo una prima stima tecnica - fornita dagli operatori accorsi sul posto - sarebbero 300/400 i metri cubi di materiale franato. A rischio alcune attività commerciali della zona.Un uomo è stato soccorso perchè era finito con il suo furgone in un'area allagata dalla pioggia a Panza sull'isola d'Ischia. Stesso intervento per un'altra persona bloccata dall'acqua in un sottopasso a Miliscola, zona Flegrea. Questi alcuni delle decine di interventi operati nelle ultime ore dai vigili del fuoco del comando Provinciale di Napoli che per sopperire alle numerose chiamate e per portare a termine le operazioni di messa in sicurezza delle aree danneggiate dal forte vento dei giorni scorsi ha dovuto richiamare in servizio dieci squadre in supporto a quelle già in turno. «Le richieste di soccorso riguardano perlopiù - spiegano dal Comando Provinciale - allagamenti di cantine e locali situati al di sotto dl livello stradale».