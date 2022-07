Incendio a Bibione, in otto nel fiume per sfuggire alle fiamme: pompieri da tutto il Veneto

Allarme tra il Friuli Venezia Giulia e il Veneto per un vasto incendio in corso a Bibione (Venezia) tra Faro e Passo Barca. Le fiamme sono divampate in un bosco intorno alle 14:30, espandendosi rapidamente e creando una colonna di fumo così alta da poter essere vista persino a Trieste, che si trova a decine di chilometri.

Le fiamme lambiscono le case, in otto si gettano nel fiume

Il rogo ha raggiunto anche un'area abitata: otto persone si sono gettate in acqua nel fiume Tagliamento per scampare al rogo e sono state messe in salvo dalla locale Capitaneria di Porto. A Lignano Sabbiadoro, località balneare in provincia di Udine, la cenere piove dal cielo in maniera abbondante e i cittadini denunciano odore acre e puzza di bruciato. Una sensazione che sta diminunendo negli ultimi minuti forse per una diversa direzione del vento.

Le operazioni di spegnimento

Nello spegnimento del rogo sono impegnate decine di Vigili del fuoco di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Sono state inviate, in supporto ai colleghi del Veneto, numerose squadre del Friuli Venezia Giulia, provenienti dal Comando di Udine.