Autostrada A26, riprende la circolazione sulla tratta chiusa ieri. Toti: «Voglio una task force»

È ripresa in entrambe le direzioni di marcia la circolazione sulla tratta dell' autostrada A26 compresa tra l'allacciamento con l'autostrada A10 e lo svincolo di Masone. Nel corso della notte, la Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l'Italia ha realizzato uno scambio di carreggiata tale da garantire una corsia di scorrimento per senso di marcia. L'assetto predisposto consentirà comunque l'adozione delle verifiche tecniche sulle opere, così come pianificato già ieri.

De Micheli cnvoca ASPI. Nel frattempo, la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli «ha convocato per mattinata di oggi il concessionario Aspi al fine di stabilire gli interventi urgenti per garantire la sicurezza e ripristinare la viabilità». Ad annunciarlo è lo stesso ministero in una nota.



Toti: siamo in guerra. «Voglio una task force, voglio un tavolo che si riunisca a Genova, voglio ministri che vengano a Genova, stanziamenti straordinari di miliardi per questa regione e uno scudo legislativo che ci consenta di agire e tranquillizzare i cittadini ma soprattutto mettere in sicurezza l'asset più importante della logistica di questo Paese cioè i 4 porti della Liguria. E lo voglio oggi pomeriggio». Lo ha detto il governatore Giovanni Toti oggi commentando lo statu quo relativo alla decisione di Aspi di chiudere l'A26

Non ho visto gli ispettori del ministero dei Trasporti, non abbiamo visto una misura concreta, abbiamo parlato a vanvera, nessuno ha mosso un dito. Il risultato è che oggi la gente ha paura di prendere non solo le #autostrade chiuse ma anche quelle aperte. #A26 — Giovanni Toti (@GiovanniToti) 26 novembre 2019



Trasporti gratis a Genova. Il sindaco di Genova Marco Bucci ha disposto l'utilizzo gratuito dell'intera rete urbana di trasporto pubblico Amt (metropolitana, autobus, ascensori e funicolari, navebus, con la sola eccezione del servizio commerciale volabus) da stamani fino alla cessazione dell'emergenza per la chiusura dell'A26. La frequenza dei mezzi pubblici sarà intensificata in tutta la città per scongiurare il rischio di una paralisi del traffico.

