Coronavirus Marche, dal 29 maggio parte l'estate: in 4 sotto l'ombrellone. Le regole

Nelle Marche, entro la prossima settimana, la giunta regionale ufficializzerà il protocollo che detterà le regole anti coronavirus per gli stabilimenti balneari e per la stagione estiva che partirà il 29 maggio. Ecco le regole sulle quali si sta lavorando. Al massimo quattro persone per ogni ombrellone, il perimetro dell'ombrellone dovrà essere di 12 metri quadrati, 4 metri la distanza tra le file, un metro la distanza tra le persone in spiaggia e in acqua, due metri lo spazio tra i lettini in riva al mare. E ancora. Saranno previsti sanificazione obbligatoria, controllo della temperatura dei dipendenti degli stabilimenti e vigilanza degli arenili. Il litorale sarà chiuso dalle ore 23 alle 6 del giorno seguente. Quanto alle spiagge libere, saranno controllate dai comuni.





