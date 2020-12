Meteo da incubo: gelo e nevicate forti anche in pianura, allerta in 11 regioni

Meteo da incubo dopo Natale: in arrivo un peggioramento delle condizioni meteo sulle regioni settentrionali, in estensione dalla serata anche al centro-sud, con nevicate fino a quote basse al centro, temporali sui versanti tirrenici meridionali e un deciso rinforzo dei venti sulla Sardegna.

Lo rende noto la Protezione civile che ha emesso per domani, sabato 26 dicembre, una allerta gialla in 11 regioni: Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

A partire da questa sera sono attese nevicate a quote superiori ai 400-600 metri su Abruzzo e Umbria e a quote superiori ai 600-800 metri sulla Sardegna. Previste poi precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania, Basilicata e Calabria, specie sui versanti tirrenici. Attesi venti di burrasca sulla Sardegna, con mareggiate lungo le coste.

Lunedì sarà la giornata clou per il maltempo e le nevicate, quando la perturbazione farà il suo deciso ingresso estendendosi dal Nordovest al Nordest e scorrendo sul cuscino di aria fredda preesistente. Ne conseguiranno nevicate su Piemonte, Lombardia ed ovest Emilia, a tratti sul Veneto e Friuli (fiocchi inizialmente quindi a Padova, Verona, Pordenone, Udine, possibili anche a Venezia), anche se entro il pomeriggio il rialzo termico trasformerà la neve in pioggia sulle pianure lombarde orientali e su quelle venete/friulane. Neve anche su entroterra ligure, soprattutto Savonese e Genovese e dorsale tosco-emiliana, sull'Appennino centrale dai 1200m. Sull'Appennino Ligure e sulle Langhe si potranno avere rovesci nevosi con bufere di neve a tratti.

