Giovane veterinario trovato morto dal padre. A ottobre sarebbe diventato papà, aveva 35 anni

«Ci siamo visti l'altro ieri per programmare l'apertura di un campetto di calcio per giocare pochi minuti e vedere chi resisteva di più. Una cosa voglio dire, che noi tutti, intesa come comunità non lasceremo il padre Pino e la compagna Annalisa da soli». È racchiuso in queste poche parole del sindaco di Tornimparte, Gianmario Fiori, il dramma di un'intera comunità alla notizia della morte di Marco Rosone di 35 anni, veterinario già avviato, ben voluto da tutti.

Il dramma si è consumato in pochi istanti nella frazione di Capo la Villa.

Per motivi al momento ignoti, il 35enne, che ad ottobre sarebbe dovuto diventare padre, approfittando dell'assenza di suo padre Pino (pensionato ex Italtel), si sarebbe tolto la vita. Nessuno si è accorto di nulla. Il ritrovamento è stato fatto da padre del giovane, nei pressi di un ponticello, che ha immediatamente fatto scattare la macchina dei soccorsi. Sul posto è intervenuto anche il personale medico del 118 in eliambulanza ma l'arrivo in pochi minuti dei medici non è servito a nulla. Sul luogo della tragedia dopo poco tempo sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Tornimparte diretti dal maresciallo Antonello Cattivera per effettuare i rilievi del caso e sentire i presenti.

Difficile capire il perché di un gesto così estremo: il giovane non ha lasciato alcun messaggio né aveva in passato manifestato ai propri famigliari preoccupazioni in generale. Il giovane veterinario che viveva con il padre (la madre è morta alcuni anni fa) era impegnato in questi giorni in lavori di sistemazione in un appartamento dello stesso stabile dove condividere la gioia di vivere con una propria famiglia. La notizia è subito rimbalzata sulle pagine web degli organi di informazioni e sui social, provocando reazioni di incredulità e forte dolore tra la popolosa comunità di Tornimparte che si è precipitata sul luogo della tragedia per stare vicino al padre e alla compagna Annalisa, anche lei del posto. La salma è stata messa a disposizione dell'Autorità giudiziaria che date la giovane età del deceduto e la dinamica dei fatti, farà svolgere un'autopsia prima di rilasciare il nullaosta ai famigliari per lo svolgimento del funerale. Unanime il cordoglio e lo sconcerto: tutti ricordano il giovane come un ragazzo educato e molto disponibile.