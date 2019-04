Vendetta d'amore: dà fuoco alla casa dell'ex, si barrica in bagno e gli scrive su WhatsApp

© RIPRODUZIONE RISERVATA

: dà fuoco alla casa dell'ex, si barrica in bagno e gli scrive suHa dato fuoco all'appartemento del suo ex. Una vendetta sentimentale. Con tanto di messaggino spedito per annunciare quello che stava per fare. Gli agenti del Commissariato di Fano e i vigili del fuoco di Fano sono dovuti intervenire la scorsa notte a Torrette, in via Carlo Levi, a, chiamati dai residenti che avevano visto uscire del fumo da un appartamento. Anche il proprietario, un 30enne di Piandimeleto, che in quel momento non era presente, aveva allertato i carabinieri perché avvertito via WhatsApp direttamente dalla donna.Quest'ultima, una fanese di 30 anni, non accettando la fine della relazione, si è introdotta nell'appartamento e dopo avere appiccato il fuoco si è barricata nel bagno. I vigili del fuoco, dopo aver evacuato a scopo precauzionale cinque famiglie residenti nella palazzina, sono riusciti a domare le fiamme e a recuperare la ragazza che è stata ricoverata nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Fano. Gli agenti del Commissariato, diretto da Stefano Seretti, l'hanno denunciata a piede libero per danneggiamento.