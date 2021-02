«Noi non ci fermeremo». Lo ripetono da giorni, al campo base di Forme, i soccorritori che ormai da domenica 24 gennaio stanno cercando i quattro escursionisti dispersi sul Monte Velino: Valeria Mella e il fidanzato Gianmarco Degni, 26 anni; Gian Mauro Frabotta, 33; Tonino Durante, 60. Lo ripetono a chiunque cerchi di intuire se lo scoramento sta prendendo piede o se si stia pensando a uno stop dell'operazione.

I familiari però chiedono di più. «Vogliamo che i mezzi meccanici vadano in quota e aiutino i soccorritori a cercare i dispersi». Questa la richiesta al prefetto Cinzia Torraco che, ieri mattina, al campo base di Forme li ha incontrati per fare il punto sulle ricerche e il cronoprogramma sulle attività operative dei prossimi giorni, anche in considerazione della variabile meteorologica. Il prefetto ha confermato che per adesso non verranno utilizzati mezzi pesanti in quota considerando che è ancora elevato il pericolo valanghe e quindi non è garantita la sicurezza dei soccorritori.

