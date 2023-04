Valanga in Valle d'Aosta, trovati morti i due scialpinisti torinesi dispersi: i corpi sepolti sotto tre metri di neve

Sono stati individuati due corpi nella zona dello Chateau des Dames, montagna della Valtournenche dove si concentravano le ricerche dei due scialpinisti torinesi dispersi da sabato. I cadaveri, sepolti da circa tre metri di neve, sono nel vallone dove nella notte è stata scoperta una valanga. Sono in corso le operazioni di recupero: verranno poi portati a valle per il riconoscimento ufficiale. Non risultando ulteriori dispersi in zona, i soccorritori ritengono probabile che si tratti dei due torinesi. Sul posto i militari del Soccorso alpino della guardia di finanza di Cervinia e i tecnici del Soccorso alpino valdostano.

Le ricerche

Senza sapere la località specifica - fa sapere il Soccorso alpino valdostano - hanno riferito che il cellulare dei due dispersi squillava a vuoto dopo che avevano intrapreso un'escursione in Valle d'Aosta. Solo l'invio da parte degli stessi amici ai soccorritori, verso le 21, di una foto scattata dai due durante la giornata ha permesso di risalire alla zona del Chateau des Dames: in corrispondenza dell'area di partenza della salita è stata poi trovata in effetti l'auto dei due dispersi. Nella notte il buio e il pericolo di altri distacchi hanno complicato le ricerche da parte dei soccorritori, che hanno perlustrato per quanto possibile il perimetro della valanga senza trovare segnali utili con l'Artva, apparecchio per la ricerca di persone sepolte dalla neve. Ieri il pericolo valanghe nella zona era 4-forte sopra al limite del bosco, 3-marcato al di sotto.