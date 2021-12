Valanga causata da sciatore fuori pista sul monte Abetone: mobilitato soccorso alpino ed elicotteri

Non ci sono persone disperse sul monte Abetone (Pistoia) dalle cui pareti si è staccata una valanga a metà mattina. Era stato mobilitato il Soccorso Alpino in Val Sestaione e i velivoli dell'elisoccorso, Pegaso 1 e Pegaso 3 e inizialmente si era temuto che vi fossero sciatori coinvolti.

Le condizioni meteo sono molto buone e questo ha aiutato le squadre di soccorritori che hanno perlustrato la zona interessata dalla valanga nella zona del lago Nero. Qui le webcam live del Monte Abetone

Le piste del comprensorio toscano sono tutte aperte grazie alla caduta di 50 centimetri di neve.

Da quel che si è appreso è stato uno sciatore che si era avventurato in un "fuori pista" ad innescare la valanga che ha rischiato poi di travolgerlo. Ed è stato sempre lui a dare l'allarme temendo che qualcun altro potessere essere stato travolto dalla massa nevosa. È quanto si apprende dal Soccorso Alpino. Mobilitato anche anche l'elicottero Drago del nucleo dei vigili del fuoco di Bologna con a bordo personale Saf (Speleo Alpino Fluviale), con attrezzature per ricerche su valanghe.

Il sindaco

«Dalle prime verifiche non risultano né feriti né vittime. La valanga c'è stata in una zona a 1600-1700 metri di altezza in una zona non servita da impianti sciistici ma che può essere raggiunta a piedi da praticanti lo sci o lo snowboard fuori pista». Lo si apprende dal sindaco di Abetone Cutigliano (Pistoia) Marcello Danti. Il sindaco si è consultato con la protezione civile. Oltre al Soccorso Alpino, al quale risultavano persone coinvolte, sono intervenuti anche i vigili del fuoco per escludere proprio la presenza di dispersi. Controlli in corso da terra e dall'alto con elicottero.