Napoli, uomo travolto e ucciso da treno a Portici: ha ignorato il passaggio a livello chiuso

Un uomo di 44 anni è stato travolto è ucciso da un treno regionale Fs (numero 21273 partito da Napoli in direzione sud con 60 passeggeri a bordo) nei pressi della stazione di Portici mentre attraversava a piedi un passaggio a livello, chiuso e con le sbarre abbassate.

È accaduto alle 14.45. La vittima è di nazionalità italiana ma non si conoscono ancora le generalità. La circolazione è stata sospesa in attesa dei rilievi dell'autorità giudiziaria: i treni diretti a Salerno, già limitati alla stazione di Santa Maria la Bruna per la frana in corrispondenza di Torre Annunziata, terminano la corsa a San Giovanni. Il viaggio prosegue con bus sostitutivi o a bordo della Circum.

Ultimo aggiornamento: 16:39

