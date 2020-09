Uccide il figlio di 11 anni con la pistola e si toglie la vita, tragedia nella notte a Rivara. Post choc su Fb

Prima ha scritto un lungo posto su Facebook, affidando le sue ultime parole disperate ai social. Era passata da poco la mezzanotte di domenica. Poi ha preso la pistola e ha ucciso il figlio, prima di togliersi la vota. Tragedia nella notte a Rivara, piccolo comune in provincia di Torino, in un'abitazione di via Beltramo. Un uomo di 47 anni, Claudio Baima Poma, operaio in un'azienda meccanica, ha utilizzato una pistola non legalmente detenuta per uccidere il figlio di 11 anni. Poi, con la stessa arma, si è tolto la vita. L'allarme è scattato poco prima delle due. Sono in corso gli accertamenti sull'episodio da parte dei carabinieri della compagnia di Venaria Reale (Torino).

Uccide di botte la figlia di 2 anni della compagna perché non sa usare il vasino, choc in Russia

Fuma spinello e si addormenta nel letto con il figlio di 4 mesi: il bambino muore schiacciato

Uccide la sorella perché ha un compagno trans: «Maria Paola infettata»

L'uomo, secondo le prime informazioni, sarebbe stato separato dalla compagna e avrebbe sofferto di depressione. I due sono stati trovati in camera da letto. «Un lungo viaggio insieme». Così in un lungo post sui social l'operaio 47enne di Rivara Canavese ha lasciato intendere il gesto che avrebbe compiuto poco più tardi, l'omicidio del figlio e poi il suo suicidio, con la stessa arma, una pistola. Nel post, l'uomo racconta il proprio disagio e il proprio malessere, chiede silenzio e rispetto per la sua famiglia, e spiega che lui e il figlio sarebbero partiti per un lungo viaggio «dove nessuno ci potrà dividere, lontano da tutto, lontano dalla sofferenze».



Ultimo aggiornamento: 08:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA