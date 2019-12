Trovato morto dalla fidanzata, a terra una siringa: ipotesi overdose

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un uomo di 49 anni di Chieti è morto probabilmente per una overdose da stupefacenti: il fatto èavvenuto in un alloggio popolare in via del Palmensi a Chieti intorno alle 12.30. A dare l'allarme è stata la compagna che, rincasando, lo ha trovato agonizzante nel bagno, dove c'era anche una siringa, ed ha subito avvertito il 118. Giunto sul posto il personale sanitario ha prestato soccorso all'uomo ed ha provato a rianimarlo, ma non c'è stato nulla da fare. Sul posto hanno operato gli uomini della Volante, della Squadra Mobile edella Scientifica della Questura di Chieti. Il sostituto procuratore della Repubblica Giancarlo Ciani ha dispostol'autopsia.