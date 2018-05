Castel Gandolfo, trovato cadavere sulla "discesa del diavolo": aveva busta di plastica in testa

Al momento si ipotizzerebbe il suicidio. Accanto al corpo è stato trovato un flacone di sonnifero. L'ipotesi è che l'uomo, un 62enne, abbia ingerito il contenuto del flacone e si sia messo poi la busta di plastica in testa. Sono in corso indagini per far luce sull'accaduto.

Il corpo di un uomo è stato ritrovato questa mattina, poco dopo le 7.30, nel bosco (sul costone del lago di Castel Gandolfo) nel comune di Albano. A dare l’allarme alla polizia una persona che, mentre stava facendo una passeggiata nel tratto della “discesa del diavolo”, ha notato il cadavere con una busta di plastica bianca in testa.Sul posto sono intervenute due volanti (una del commissariato di Genzano e l’altra di Albano). Sono ancora in corso i rilievi della polizia scientifica, del medico legale e del magistrato. La vittima dall’età apparente tra i 60 e i 70 anni era senza documenti.