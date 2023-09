Terremoto Napoli oggi di 4.2. Sciame sismico ai Campi Flegrei. «Sta succedendo tutti i giorni, abbiamo paura»

Terremoto nell'area dei Campi Flegrei, nei pressi di Napoli.

La scossa (la più violenta di uno sciame sismico) è stata di magnitudo 4.2 e si è verificata alle ore 3.35 ed è stata avvertita in maniera chiara in molti quartieri del capoluogo partenopeo. L'ipocentro è stato localizzato a circa 3 km di profondità. Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose.

I residenti: «Il mio letto volava»

«Il mio letto volava», scrive un utente su X commentando il post di Ingv. «È stata fortissima, mi sto sentendo male», dice un altro. «Non ce la faccio più, sta succedendo tutti i giorni». L'intera zona dei Campi Flegrei, infatti, è al centro di uno sciame sismico, con la scossa di stanotte che è stata tra le più forti registrate nelle ultime settimane.

A Napoli molti residenti sono stati svegliati dalla scossa, che è durata diversi secondi. Sempre nella tarda serata di ieri erano state registrate scosse di minore intensità, di magnitudo 2 e 2.2, con epicentro i Campi Flegrei.

Il mio letto volava... — Il_lonfo  (@Il_Lonfo24) September 27, 2023

Raga io non ce la faccio più sta succedendo tutti i giorni #terremoto #napoli — 七 (@__sfigata) September 27, 2023

Circolazione treni sospesa

Circolazione ferroviaria sospesa a Napoli, a partire dalle 4.30. I treni, a causa del terremoto, sono stati sospesi per verifiche tecniche: quelli Alta Velocità, Intercity e Regionali possono far registrare ritardi o essere instradati su un percorso alternativo.