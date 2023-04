Malore davanti al figlio, muore capo reparto dei vigili del fuoco

Era con il figlio, a Macchia da Sole, zona bella quando impervia di Valle Castellana, in provincia di Teramo, quando d’improvviso è stato colto da malore ed è morto poco dopo il capo reparto dei vigili del fuoco di Teramo, Domenico Ferracatena, 57 anni, di Guazzano, frazione di Campli. Il corpo dei vigili del fuoco è in lutto per la perdita di un grande professionista dell’emergenza e una persona «speciale», dicono. Domenico era un pilatro del Comando di Teramo. Se ne è andato il giorno di Pasquetta, in un momento di relax.

I soccorsi sono scattati poco prima delle 11, il caporeparto Ferracatena è stato rianimato dai colleghi, i primi a giungere sul posto dopo la chiamata di allarme della moglie avvertita da figlio. Ma per il 57enne, un uomo pieno di vita e in buonissima salute, non c'è stato nulla da fare. Il medico del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Il corpo è stato portato all’obitorio dell’ospedale di Ascoli Piceno, per competenza territoriale in quanto il malore è avvenuto al confine con la provincia marchigiana. L'ispezione cadaverica stabilirà se si è tratta di un infarto come è apparso dai primi riscontri.