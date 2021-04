Taranto, incatena la nipote e tenta di darle fuoco: arrestato uomo di 49 anni

Legava la sorella al letto e incatenava la nipote 25enne che tentava di ribellarsi contro di lui, tentando in un'occasione persino di darle fuoco. È successo in un comune della provincia di Taranto, dove un uomo 49enne, da circa un anno, sottoponeva a continue vessazioni la sorella malata e i due figli di quest'ultima che ospitava nel suo appartamento. In una circostanza l'uomo avrebbe anche cercato di dare fuoco alla nipote, fermato dalla mamma e dal fratello maggiore (affetto da disagi psichici) della ragazza, che gli avrebbero fatto prontamente perdere l'accendino. Dopo la denuncia della ragazza e della sua educatrice, la polizia ha arrestato il 49enne.

I poliziotti della Squadra Mobile di Taranto hanno ricostruito la storia di violenza e sopraffazioni e notificato allo «zio orco» un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale ionico. La giovane vittima, vissuta in Comunità fino all'età di 19 anni, si era poi ricongiunta con la mamma malata e con il fratello maggiore, che vivevano in casa dello zio materno. Sin dai primi momenti la convivenza con il padrone di casa si era rivelata difficile. L'uomo, secondo quanto riferito alla Polizia, per affermare la sua autorità non esitava a legare al letto la mamma della ragazza - sua sorella - e a operare sistematicamente violenze soprattutto psichiche nei loro confronti. L'uomo, indispettito dal non riuscire ad avere il dominio assoluto anche sulla nipote, è arrivato a legarla con una catena, ogni qualvolta si assentava da casa. In una occasione ha tentato di dar fuoco alla 25enne, cospargendola di liquido infiammabile mentre era incatenata. Tentativo non riuscito solo grazie al provvidenziale intervento degli altri familiari.

