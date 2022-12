Precipita da un ponte di 80 metri: muore pianista di 28 anni

Un ragazzo di 28 anni, pianista, è morto dopo essere precipitato dal ponte Acquafredda nel comune di Roccapia, a 30 chilometri da Sulmona dove abitava con la famiglia. Grande commozione ha destato la notizia in città e all'Aquila, il ragazzo era molto conosciuto e apprezzato anche per il suo lavoro di maestro di pianoforte e insegnante. Sul caso è stato aperto un fascicolo e dopo gli accertamenti dei carabinieri il magistrato non ha disposto l'autopsia ritenendo si sia trattato di un gesto volontario. La salma è stata subito restituita alla famiglia per il funerale.

Il giovane pianista non ha lasciato biglietti che possono in qualche modo spiegare un gesto così estremo. Il ragazzo ieri sera non aveva fatto rientro a casa, i genitori hanno provato più volte a contattarlo al cellulare senza avere risposta, così hanno allertato i carabinieri. Immediate le ricerche, l'auto del ragazzo è stato ritrovata questa notte nei pressi del ponte e poco dopo è stato trovato i corpo della vita del giovane, precipitato per 80 metri.