Stefano Fassina ferito alla manifestazione dei lavoratori di "Roma metropolitane"

Stefano Fassina è rimasto ferito durante una manifestazione dei lavoratori di Roma metropolitane. A darne notizia è il capogruppo di LeU a Montecitorio Federico Fornaro. «Grave e inspiegabile l'atteggiamento delle forze dell'ordine contro pacifici manifestanti, tra cui un parlamentare della Repubblica

, costretto a ricorrere a cure mediche. Presenteremo - dice in una nota - una interrogazione per sapere chi ha autorizzato di forzare con violenza la pacifica protesta dei lavoratori e dei sindacati e quali provvedimenti si intendono assumere contro i responsabili».





De Petris (LeU):

«È gravissimo e inaudito che un parlamentare e consigliere comunale, Stefano Fassina di LeU, e due sindacalisti, Natale Di Cola, segretario della Fp Cgil del Lazio, e Alberto Civica, segretario generale della Uil Lazio, siano stati aggrediti e picchiati dalle forze dell'ordine nel corso di una pacifica manifestazione di lavoratori che protestavano di fronte alla sede di Roma metropolitane contro la minaccia di licenziamento». Lo afferma la senatrice di LeU Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto. «La sindaca Virginia Raggi deve immediatamente intervenire per censurare ufficialmente questo assurdo intervento repressivo. A Fassina, Di Cola e Civica e ai lavoratori in lotta per difendere il loro posto di lavoro va tutta la mia solidarietà», conclude la presidente De Petris.



PD Lazio:

«Giusto garantire l'ordine per i cittadini e la sicurezza della città. Ci chiediamo se quanto avvenuto nei confronti di chi stava manifestando per salvaguardare il proprio lavoro come è la manifestazione dei dipendenti di Roma Metropolitane sia normale o invece grave. Presentiamo una interrogazione al ministro dell'Interno per chiedere spiegazioni». Lo scrive in un comunicato il segretario del Pd Lazio Bruno Astorre. «Il diritto di chi tutela la dignità del lavoro non va sacrificato ad altre logiche. Il silenzio della sindaca Raggi - conclude Astorre - e la sua fuga da ogni responsabilità danno la misura del fallimento del suo governo e della caduta di Roma».



Il ministro dell'Interno Lamorgese:

. Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese ha dato indicazione al capo della Polizia Franco Gabrielli di «accertare quanto accaduto nel pomeriggio di oggi davanti alla sede di Roma Metropolitane dove era in corso una manifestazione di alcuni lavoratori». Il ministro chiede di «verificare se l'intervento delle forze di polizia presenti sia stato svolto in maniera corretta e senza violazioni di legge».



Fonti della polizia:

Intervento senza casco e manganelli

. L'intervento dei poliziotti in cui è rimasto ferito il parlamentare di LeU Stefano Fassina è stato fatto senza caschi e manganelli. Lo precisano fonti di polizia, sottolineando che i momenti di tensione si sono verificati quando un collaboratore dell'assessore capitolino alle Partecipate ha tentato di entrare nel palazzo che ospita la società e ha trovato i lavoratori che presidiavano l'ingresso. Dopo un primo tentativo andato a vuoto, l'uomo ha chiesto agli agenti di polizia che erano presenti sul posto di scortarlo per accedere ai locali. Dai video diffusi in rete si vedono alcuni poliziotti in divisa, ma non in tenuta antisommossa, che si avvicinano all'edificio e vengono fronteggiati dai manifestanti che bloccano l'ingresso con uno striscione. Gli agenti provano a forzare il blocco tentando di far arretrare le persone, tra cui Fassina che ad un certo punto resta incastrato tra due poliziotti. Dopo alcuni istanti di tensione, le forze di polizia riescono ad entrare, con Fassina e almeno altre due persone che cadono in terra.

