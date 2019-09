Si accascia mentre balla, turista 58enne muore stroncata da un malore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stava ballando in un ristorante di, in provincia di Fermo , nelle, quando ha accusato unche non gli ha lasciato scampo. Vittima unadi 58 anni, già affetta da problemi cardiaci, che stava trascorrendo un breve periodo di soggiorno lungo la. La tragedia è avvenuta martedì sera, intorno alle 21.30, in una struttura ricettiva di. La turista, originaria di Malta , alloggiava a Petritoli ed era arrivata in Italia insieme al marito e a una comitiva di concittadini sabato scorso.Il gruppo folkloristico stava eseguendo l’ultima canzone quando la donna ha accusato un malore, si è accasciata a terra e ha perso i sensi di fronte al marito e agli amici. Un malore che si è poi rivelato mortale. La Croce Arcobaleno di Petritoli, l’ambulanza di Montalto e l’automedica di Fermo, giunte prontamente sul posto, hanno tentato in ogni modo di salvare la vita della donna, ma purtroppo ogni tentativo è stato vano.