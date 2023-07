Travolte da un'ondata di fango e grandine in casa, gravi madre e figlia: morto il loro cane

«Travolte dalla grandine»: due donne sono state travolte da una ondata di fango e grandine che ha sfondato la porta di casa, in fondo a una discesa, a Senna Comasco. Dopo le 4 è iniziata la violentissima grandinata. Le donne, madre e figlia di 91 e 62 anni, sono state colte all'improvviso mentre erano a letto dalla valanga di ghiaccio, che ha ucciso il loro cane.

#Maltempo, dall’alba #vigilidelfuoco impegnati fra #Como e #Monza per forte #pioggia e #grandine: oltre 50 interventi (foto) tra Senna Comasco, Arosio e Carugo (CO), più di 40 nei comuni di Giussano e Carnate (LC). Operazioni in corso, situazione meteo migliorata [#4luglio 11:00] pic.twitter.com/JlAabcBHOY — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 4, 2023

La prognosi per la madre, ora al pronto soccorso, è riservata mentre la figlia, che era in uno stato maggiore di ipotermia, si trova in terapia intensiva.

Courmayeur, valanga in val Veny: morte due amiche di 25 anni sotto gli occhi dei fidanzati

La grandinata ha causato fortissimi danni in tutta la zona della Brianza Comasca, da Cantù a Inverigo. Sono stati circa 150 gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti di cantine e sottopassi e per rami caduti o pericolanti e per infiltrazioni di acqua nelle abitazioni.