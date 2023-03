Chiede di dare da mangiare ai cani e scompare: ricerche mobilitate per Domenico. Manca da casa da sabato

A un amico ha lasciato detto di dar da mangiare ai cani e istruzioni anche a un familiare, Poi ha fatto perdere le tracce. Dal pomeriggio di sabato sono partite le ricerche di Domenico Costantini, un uomo di 84 anni che vive a Manoppello. È scomparso dopo aver lasciato le consegne all'amico, dicendo in maniera confusa che, forse, avrebbe dovuto stare lontano da casa per motivi di salute, poi ha lasciato in un biglietto le istruzioni riguardanti un presidio sanitario che stava utilizzando. Costantini, che di recente ha perso una sorella, si è allontanato in macchina, una Citroen Saxo di colore verde. Aveva con sé il telefono cellulare e, secondo i primi rilevamenti, l'ultima cella agganciata sarebbe stata quella di ponte Alba, al mattino, intorno alle 10,30. È un appassionato cacciatore.



Ieri mattina le ricerche sono state riorganizzate ed è stato convocato anche il tavolo di coordinamento in Prefettura. Oltre ai carabinieri della compagnia di Popoli, coordinati dal tenente Cleto Della Rosa, che hanno effettuato le ricerche a terra, sono intervenuti in forze i vigili del fuoco, con le squadre di Alanno, tre droni, le unità cinofile, l'elicottero, i sommozzatori arrivati da Cheti e un posto di comando avanzato. Il 118 ha messo a disposizione stabilmente un'ambulanza. Le ricerche si sono sviluppate per tutto il pomeriggio su un fronte molto ampio che ha interessato il corso del fiume Pescara fino alla diga di Alanno. Fino alla tarda serata di ieri neanche l'auto dell'uomo era stata ritrovata. È stato intanto lanciato un appello che invita «chiunque avesse notizie circostanziate e certe a contattare: la Polizia municipale di Manoppello al numero 335 7375665, gli amministratori comunali e le forze dell'ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco)».