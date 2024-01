Commando assalta furgone portavalori in Sardegna, spari e auto in fiamme: morto un bandito e due guardie giurate gravi

Un commando di banditi ha assaltato un furgone portavalori questa mattina lungo la strada statale 131, all'altezza del bivio per Siligo in provincia di Sassari.

Era composto da otto banditi armati il commando. I malviventi hanno bloccato il furgone con un autocompattatore dei rifiuti e con un altro mezzo, che hanno poi dato alle fiamme per coprirsi la fuga. Hanno sparato contro le gaurdie giurate, colpendo una di loro a una gamba. Altre tre sono rimaste ferite, uno con contusioni alla testa, gli altri due vigilantes al torace in seguito a tamponamento.

I feriti sono stati soccorsi dal 118 e trasportati uno all'ospedale di Ozieri e tre a Sassari. I banditi sono scappati in direzione di Mores a bordo di un pick-up e di una Fiat Panda che sono stati trovati poco dopo bruciati in una strada secondaria. Nell'intera provincia è scattato il piano anti rapina con posti di blocco ovunque. Polizia e carabinieri sono sulle tracce del commando con numerose pattuglie che si sono lanciate all'inseguimento. Si è levato in volo anche un elicottero della Polizia che sta sorvolando la zona.

DUE GUARDIE FERITE

È di quattro feriti il bilancio dell'assalto ai portavalori sulla Statale 131. Secondo Areus, polizia e carabinieri non c'è stato alcun decesso nel conflitto a fuoco. Secondo le prime ricostruzioni alcuni blindati della Vigilpol stavano percorrendo la Carlo Felice da Sassari verso Cagliari quando si sono trovati la strada sbarrata da una catena all'altezza di Siligo. In un attimo è scattato il blitz coi banditi che hanno concentrato l'attenzione su un preciso furgone portavalori. Sulla 131 si è scatenato l'inferno con mezzi dati alle fiamme e una lunga sparatoria. Secondo Areus, l'agenzia regionale che gestisce il soccorso sanitario, quattro guardie giurate sono rimaste ferite: due per il tamponamento dei banditi, una per un colpo in testa e un'altra per un colpo di arma da fuoco alla gamba. Le loro condizioni non sono gravi. In tutta la Sardegna è scattato il piano anticrimine e le forze dell'ordine stanno dando la caccia ai banditi in fuga.