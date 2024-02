Rottweiler sbranano e uccidono un uomo nel parco mentre fa jogging, orrore alle porte di Roma

Orrore vicino Roma. Un uomo è morto sbranato da alcuni rottweiler mentre faceva jogging nei pressi del parco di Manziana. È stato trovato a terra intorno alle 8.30.

Sbranato dai rottweiler, cosa è successo

Sul posto carabinieri di Manziana, guardia parco, i carabinieri forestali di Manziana, veterinari e accalappia cani dotati anche di fucili con sedativi. Dalle prime informazioni i cani, forse tre, potrebbero essere scappati da un'abitazione.

L'uomo, di mezza età, è stato ritrovato riverso a terra deceduto con profonde lesioni sul viso e gli arti superiori. La vittima non è stata non ancora identificata. L'uomo era vestito con abbigliamento da corsa e sul viso e sul corpo, trovato a terra nei pressi del parco di Manziana, ha profonde lesioni. Nei pressi del luogo in cui è stato trovato sono presenti dei grossi rottweiler. A quanto ricostruito, mentre faceva jogging è stato aggredito e sbranato dai rottweiler. I cani, forse 3, sarebbero scappati da una abitazione non lontana. Indagano i carabinieri.