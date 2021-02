Roma, tassista tenta di sparare verso uomo e bimba: arrestato

Momenti di paura, questa sera, a Roma. Avrebbe tentato di sparare verso un balcone dove erano presenti un uomo e una bambina un 46enne bloccato stasera dalla polizia in via Cavalca, in zona La Cinquina - Bufalotta. L'uomo, che sarebbe un tassista, è stato arrestato dagli agenti. Secondo quanto si apprende, l'uomo ha cercato di sparare, ma l'arma si sarebbe inceppata. Avrebbe anche esploso due colpi di pistola in aria. Nel corso delle perquisizioni gli agenti hanno trovato a casa sua un fucile e una pistola a gas. Sono in corso verifiche sia sulla licenza del taxi sia sul porto d'armi.

Ultimo aggiornamento: 2 Febbraio, 08:33

