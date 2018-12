© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una donna italiana di 38 anni è morta nel Tevere ed è stata trovata all'altezza di ponte Marconi, sulla riva sinistra del fiume, su Lungotevere San Paolo, a Roma. La donna si sarebbe lanciata alle 6,20 da ponte Testaccio, quartiere dove abitava con il marito. Si cercano anche le due gemelline, al momento disperse. Un testimone ha riferito a un vigile del fuoco: «L'ho vista gettarsi con due bambini». Poi se ne è andato e non è stato possibile verificare con maggiorere accuratezza le sue affermazioni.L'allarme è stato dato immediamente dal marito della donna che questa mattina quando si è alzato non ha trovato la moglie a letto, al suo fianco. Dalle culle erano sparite anche le gemelline di sei mesi. L'uomo si è rivolto subito alla polizia: «Non trovo mia moglie e le bambine, erano con me, siamo andati a dormire insieme e questa mattina non ci sono più». L'uomo è disperato. Ha riferito alla Polizia che non ci sono state liti o incomprensioni con la moglie la sera prima o nei giorni precedenti. La donna è stata ritrovata morta questa mattina attorno alle 6,20 dopo la segnalazione di un autista di un furgone che consegna merci: «Ho visto una donna gettarsi già dal ponte, correte» ha detto alla polizia senza però riferire la presenza della bambine. L'altro testimone, che avrebbe detto di aver visto la mamma lanciarsi con le due bimbe, non è stato ancora rintracciato.La polizia, che sta indagando sul caso, sta controllando tutto il percorso tra casa della donna e ponte Testaccio, verificando secchi che si trovano lungo le vie e luoghi chiusi e androni dove la donna potrebbe aver abbandonato le due bimbe. Si stanno contattando anche amici e parenti per capire se la donna possa aver lasciato le bimbe da loro. Tutti sperano in un miracolo. Intanto il marito è al Commissariato Celio, dove sta rilasciando dichiarazioni. La donna, da quel poco che si è potuto apprendere, negli tempi non stava bene, attraversava un periodo buoio, pare legato al parto prematuro. Anche dopo essere uscita dall'ospedale non si era completamente ripresa.