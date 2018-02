Saccheggiano il furgone, ma arriva il proprietario: il furto ripreso in diretta dal balcone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Furto e inseguimento ripreso in diretta a Torre Spaccata, periferia sud-est di Roma. Nel video girato da un residente di via Rugantino si vede un camper che accosta e si ferma accanto alla fila di auto parcheggiate. Scende un uomo che si avvicina a un furgone in sosta e prende un trolley pieno di attrezzi da lavoro dal cassone, si guarda intorno e si affretta a portare il bottino al complice che in quel momento apre la porta posteriore del camper e preleva la refurtiva. Quindi sale alla guida e riparte. Pochi istanti e arrivano i proprietari del furgone: troppo tardi per impedire il furto ma non per tentare un inseguimento.Non è il primo caso segnalato dai residenti: sono settimane che gli abitanti di Torre Spaccata denunciano furti alle auto, messi a segno, a quanto pare, sempre da questa sorta di banda del camper.