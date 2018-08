Bimba di 5 anni scende dal bus: investita da auto pirata L'autista si è costituito

Una bambina di appena 4 anni (5 il prossimo 24 agosto) è stata investita ieri da una Fiat Punto a Rocca Priora, su via Tuscolana km 30.500. La bambina è ricoverata all'ospedale Gemelli di Roma per un trauma cranio-facciale, è grave ma stabile e non in pericolo di vita.



L'autista della Punto, fuggito subito dopo l'incidente, si è presentato in caserma in seguito a pressioni dei carabinieri di Rocca Priora che intervenuti sul posto per gli accertamenti del caso lo avevano identificato risalendo alla targa della sua auto grazie a testimonianze. In base alle ricostruzioni, la bambina ieri intorno alle 14 è scesa da un autobus ad una fermata di via Tuscolana, ha lasciato la mano dei genitori e si è incamminata in un punto pericoloso della strada dove è stata travolta dalla Punto. L'autista è un uomo di 26 anni, originario di Napoli e residente a Montecompatri.

