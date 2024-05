Incidente in Val Masino, chi sono i tre morti del Soccorso Alpino: Alessandro Pozzi, Luca Piani e Simone Giacomelli caduti nel precipizio degli Asteroidi

Tre giovani militari del Soccorso Alpino della Guardia di finanza (Sagf) hanno perso la vita in un drammatico incidente avvenuto in territorio comunale di Val Masino, in provincia di Sondrio.

Secondo le prime notizie, le vittime sono tre militari di 32, 25 e 22 anni e sarebbero caduti dal precipizio degli Asteroidi.

Chi sono le vittime

Le tre giovani vittime sono Alessandro Pozzi, 25 anni, Luca Piani, 32 anni, entrambi di Valfurva (Sondrio) Simone Giacomelli, 22 anni di Bormio in Valtellina. Le giovani vittime prestavano servizio nelle Stazioni di Madesimo, due di loro, e in quella del capoluogo valtellinese. I corpi delle vittime sono stati recuperati in pomeriggio.

Giacomelli e Pozzi prestavano servizio per il Sagf di Madesimo, guidato dal maresciallo aiutante Alessia Guanella, mentre Piani lavorava per la Stazione Sagf del capoluogo valtellinese diretta dal luogotenente Christian Maioglio. L’appuntato Luca Piani, nato a Sondrio il 19 aprile 1991, si era arruolato 2013 ed era in servizio presso la Stazione Sagf di Sondrio. L'uomo divorziato lascia un figlio di 3 anni. Il finanziera Alessandro Pozzi, nato a Sondalo (Sondrio) il 30 novembre 1999, era entrato in Guardia di Finanza nel 2022 e prestava servizio nella Stazione Sagf di Madesimo. Il finanziere Simone Giacomelli era nato a Sondrio il 20 maggio 2001, si era arruolato nel 2022 ed era in servizio nella Stazione Sagf di Madesimo.