Roma, ragazzino di 15 anni accoltellato in strada: è in pericolo di vita

Un ragazzino di 15 anni è stato accoltellato a Roma. Adesso è ricoverato in ospedale in codice rosso ed è in pericolo di vita. Il 15enne sarebbe stato accoltellato a un braccio da un coetaneo. Il fatto è avvenuto intorno alle 20 in viale Giulio Cesare, all'altezza della fermata metro Lepanto nel quartiere Prati.

In base a quanto si apprende, il ragazzino è stato aggredito per ragioni ancora da chiarire da un giovane che si è poi allontanato assieme ad altri tre amici. La vittima è stata trasportata all'ospedale Bambino Gesù.

Notizia in aggiornamento