Con l'auto a tutta velocità distrugge ristorante e poi scappa: caccia al demolitore

di Alessia Marani

Come un proiettile impazzito, dopo aver perso il controllo dell'auto è piombato a tutta velocità all'interno del ristorante Caffèdotto di via Frascati, al Tuscolano, altezza Porta Furba. Ha disintegrato il muro e distrutto parte del locale. È successo all'alba di domenica per fortuna quando il locale era vuoto.Il conducente nonostante il tremendo urto e l'esplosione dell'airbag, è scappato via abbandonando la Ford Fiesta. Sul posto polizia i Vigili urbani che hanno provveduto alla rimozione del veicolo e che ora indagano per capire chi e perché abbia causato l'incredibile impatto.