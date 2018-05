Paese sotto choc per la morte di un bimbo di due anni

di Alessandra Lancia

Contigliano, in provincia di Rieti, sotto choc per la morte improvvisa del piccolo Tommaso, due anni, spirato ieri alll'ospedale De Lellis dove era arrivato nella notte con febbre altissima. Una giovane famiglia, la sua, già duramente provata in passato da lutti precoci, e per questo molto amata dalla comunità. I funerali del bambino si svolgeranno domani, venerdì 11 maggio, alle 11 nella Collegiata di San Michele Arcangelo.