Morto 19enne investito da un'auto mentre tornava a casa: tragedia a Conversano

Tragedia a Conversano, un piccolo comune della provincia di Bari in Puglia. Ludovico De Pandis, 19 anni, è morto ieri sera dopo essere stato travolto da un'auto mentre camminava a piedi sulla strada provinciale 101. Dalle prime informazioni, il ragazzo è stato investito da una vettura guidata da una 29enne che si è fermata sul luogo dell'incidente in stato di shock.

Pontecorvo, perde il controllo dell'auto e investe un pedone sul marciapiede

La 29enne è risultata negativa ai test tossicologici. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, verso le ore 21 di sabato il 19enne stava rientrando a piedi a casa e a pochi metri dall'abitazione, per cause in corso di accertamento, è stato travolto. La strada era illuminata. Sull'accaduto indagano i carabinieri.