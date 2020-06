Ragazzo di 16 anni muore annegato in una lanca: il corpo recuperato a 5 metri di profondità

Un ragazzo di 16 anni è morto annegato oggi pomeriggio in una lanca-laghetto a Castelletto di Branduzzo (Pavia), in Oltrepò Pavese. L'allarme è scattato attorno alle 14.30, quando è stato riferito che un giovane era scomparso nelle acque dei «7 laghi» (è il nome della località del comune oltrepadano, frequentata soprattutto dai pescatori). Ci sono volute ore per trovare e recuperare il corpo. E rimangono da stabilire la dinamica e la cause dell'annegamento.

Sul posto in cui si è inabissato il ragazzo si sono subito recati i vigili del fuoco che hanno avviato le ricerche, con l'aiuto anche dei sommozzatori arrivati dal lago d'Iseo dove stavano effettuando un altro intervento. Per qualche ora si è sperato che la segnalazione fosse stata errata. Poco prima delle 17.30 però è stato ritrovato il suo corpo senza vita, a una profondità di circa 5 metri e a una decina di metri dalla riva. La vittima, originaria del Burkina Faso, abitava a Salice Terme.

Sul posto si sono recati anche i carabinieri, il sindaco di Castelletto di Branduzzo (Pavia) e gli operatori del 118 che non hanno potuto far altro che accertare l'avvenuto decesso del 16enne. Rimangono da stabilire la dinamica e la cause dell'annegamento.

Ultimo aggiornamento: 20:42

