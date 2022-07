Paura a Viareggio, 16enne palpeggiata nelle parti intime: denunciato 29enne tunisino. Doveva già essere espulso dall'Italia

VIAREGGIO - La passeggiata con gli amici al mare da momento divertente si è trasformata in un incubo per una giovane di 16 anni. Un uomo di 29 anni è stato denunciato per violenza sessuale per aver palpeggiato una ragazza 16enne a Viareggio (Lucca). I fatti si riferiscono alla sera di lunedì scorso. La minorenne ha raccontato agli agenti delle volanti del commissariato viareggino che mentre con degli amici stava passeggiando in via Barellai il 29enne, risultato essere di nazionalità tunisina, l'avrebbe affiancata e le avrebbe palpeggiato le parti intime per poi allontanarsi.

APPROFONDIMENTI RIO JANEIRO Abusa in sala parto di una donna incinta in attesa di cesareo:... VENEZIA Miss Venice Beach, Martina in passerella con i vestiti di quando... PADOVA Violenze sessuali, minacce e botte: condannati un 53enne tunisino e...

Viareggio, 16enne palpeggiata nelle parti intime: intervengono i soccorsi

La ragazza è stata subito soccorsa dagli amici che hanno poi avvisato i poliziotti; mentre gli agenti stavano chiarendo quanto accaduto, il presunto molestatore è stato notato, fermato e accompagnato in commissariato. Al termine dell'attività di polizia lo straniero è stato deferito all'autorità giudiziaria per violenza sessuale. Durante le fasi di identificazione è emerso che il 29enne era irregolare sul territorio nazionale, per cui sono state avviate le pratiche per il rimpatrio ed è stato accompagnato presso il Cpr di Milano.