Violenze sessuali, minacce e botte: condannati un 53enne tunisino e un 46enne rumeno

PADOVA - Due uomini condannati in via definitiva per reati di violenza sessuale sono stati rintracciati e arrestati dalla Squadra Mobile della Questura di Padova, in esecuzione di altrettanti ordini di carcerazione. Dovrà scontare una pena a sette anni due mesi di reclusione un 53enne tunisino, C.R., condannato per maltrattamenti, lesioni aggravate e violenza per almeno otto anni fino tutto il 2018 nei confronti della propria convivente e delle proprie figlie. Il racconto della donna e delle sue figlie agli agenti della Squadra Mobile ha restituito una serie di minacce, violenze, umiliazioni ed ingiurie. La donna, colpita con pugni e sberle, picchiata con una cinghia davanti ai propri figli, e poi ripetutamente minacciata anche con un coltello, veniva costretta ogni mese a prelevare e consegnare lo stipendio, oppure a subire atti sessuali senza consenso. Più volte aveva violato il divieto di avvicinamento che gli era stato notificato.

In carcere è stato condotto anche un 46enne rumeno, T.C., condannato a 5 anni e mezzo, sempre per violenza sessuale. L'indagine nei suoi confronti risale al 2017 grazie alla denuncia di una sua connazionale, soccorsa dal 118 dopo essere caduta dal balcone di casa dell'uomo, riportando contusioni e fratture. Inizialmente l'uomo aveva sostenuto che la donna, sua ospite, era precipitata dal balcone perché ubriaca. Una volta in ospedale, al sicuro, la donna ha riferito ai poliziotti di averlo conosciuto sette anni prima, e considerandolo un amico, giunta a Padova la sera precedente, aveva chiesto di essere ospitata a casa sua. L'uomo l'aveva invece costretta a subire un rapporto sessuale, picchiandola. La mattina seguente, spaventata della possibilità che l'uomo potesse continuare ad abusare di lei aveva cercato la fuga calandosi dal balcone, cadendo però a terra.