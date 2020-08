Polignano, ragazzo di 20 anni fa un tuffo in piscina e muore durante una festa con amici

Un ragazzo di 20 anni barese è morto a Polignano davanti agli amici dopo aver fatto un tuffo in piscina. È accaduto nella notte tra lunedì, 10 agosto, e ieri, martedì, in una struttura ricettiva nell’agro di Polignano, durante una festa in una struttura dove si organizzano eventi.

Il ragazzo si sarebbe tuffato in acqua e si sarebbe sentito male, andando a fondo. Gli amici, vedendolo andare giù e risalire, hanno pensato che stesse giocando, ma quando hanno notato che non tornava più a galla lo hanno immediatamente soccorso.



I soccorsi

Le sue condizioni sono apparse subito disperate, il ragazzo in arresto cardio-circolatorio non era più cosciente. Inutili i soccorsi, il giovane sarebbe moroto per una congestione. La Procura della Repubblica di Bari potrebbe aprire un fascicolo di inchiesta per la ipotesi di omicidio colposo: il magistrato di turno dovrà infatti accertare se la morte poteva essere evitata. Non è escluso che nel registro degli indagati finiscano i proprietari e custodi della struttura.

