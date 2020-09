Una cena per festeggiare 30 anni. Marco che brinda con gli amici, gli ultimi istanti di vita pubblicati su Instagram. Poi il ritorno a casa, l'auto che sbanda e va a schiantarsi contro il guardrail e un giorno di festa che si trasforma in tragedia. Marco Del Rosso, barista 30enne di Pontedera, in provincia di Pisa, è morto così, nel giorno del suo compleanno. Guidava lui l'auto. L'incidente è avvenuto a Pontedera, in via Vittorio Veneto, intorno alle 3.45. Sul posto, oltre alla polizia per la ricostruzione della dinamica dell'incidente, sono intervenuti i sanitari del 118, ma i tentativi di rianimare il 30enne sono stati vani. Le ferite e i traumi riportati nell’incidente gli sono stati fatali.

Marco era un barista molto conosciuto in città. Lavorava nei ristoranti Laghi Amalia e al Mandarino, entrambi locali di Pontedera. Locali che oggi sono chiusi per lutto. Sul suo profilo Instagram scorrono le immmagini del compleanno festeggiato ieri sera, poche ore prima di morire. Gli auguri condivisi sui social. Nessuno poteva immaginare che qualche ora dopo quegli stessi amici avrebbero pianto la sua morte. «Qui si vola amico mio, 30 anni», scrive qualcuno. E ancora: «Auguri bellone». E poi c'è Marco che stappa una bottiglia di champagne tra abbracci, applausi e risate. Familiari, colleghi e amici sono sotto choc.

