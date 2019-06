Picchia la moglie davanti a tre figli piccoli denunciato nigeriano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Picchiata dal marito alla presenza di tre figli piccoli. E' stato provvidenziale l'intercento dei vigili urbani che sono intervenuti per fermare la violenta lite sabato pomeriggio scoppiata in un appartamento di via Oberdan. Poco prima era intervenuta anche un'ambulanza con gli operatori che hanno medicato sul posto la donna, nigeriana di 40 anni. Mentre il compagno, anche lui nigeriano, è stato denunciato per lesioni volontarie.