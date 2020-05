Pescara, schiva le martellate e accoltella il compagno

Le restrizioni da coronavirus finiscono nel peggiore dei modi per una coppia abruzzese. Questo pomeriggio, a Pianella, si è sfiorata la tragedia. Al culmine di un litigio per motivi banali, una 45enne ha accoltellato all’addome il compagno. L’uomo immediatamente soccorso è stato trasportato all’ospedale di Pescara, dove ora si trova ricoverato. Non sarebbe in pericolo di vita, le sue condizioni sono comunque ritenute serie.

La donna invece è stata fermata dai carabinieri della stazione di Pianella, ascoltata e, su disposizione del magistrato di turno, denunciata per lesioni personali aggravate. Sull’episodio sono in corso indagini da parte della compagnia di Pescara, guidata dal capitano Antonio Di Mauro. Stando a una prima ricostruzione, i due avrebbero iniziato a discutere per questioni futili. In pochissimo tempo, la lite sarebbe però degenerata, passando dagli insulti e dalle minacce alle botte. Accecato dalla rabbia, l’uomo avrebbe afferrato un martello e avrebbe provato a colpire la compagna. La donna si sarebbe difesa, poi avrebbe preso un coltello da cucina, ferendolo all’addome. Le urla dei due hanno richiamato l’attenzione dei vicini, che hanno immediatamente allertato soccorsi e carabinieri.

