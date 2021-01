Forse una rissa fra giovanissimi, ma forse no. Il fuggi fuggi generale di sabato scorso in piazza Salotto, a Pescara, immortalato dai telefonini e finito in un attimo sui social, potrebbe essere stato scatenato dai controlli anti Covid delle forze dell'ordine, che ad un certo punto del pomeriggio per la tanta gente in giro e per gli assembramenti sono stati costretti persino a chiudere strade. E' questa un'altra delle ipotesi che i carabinieri della compagnia di Pescara, diretti dal capitano Antonio Di Mauro, stanno vagliando, dopo aver sentito anche diverse persone che erano lì in quel momento.

Alcuni hanno riferito di aver visto ad un certo momento solo ragazzini e ragazzine fuggire via. Non si esclude che, di fronte alle pattuglie delle forze dell'ordine che si avvicinavano verso di loro, temendo di essere sanzionati o comunque avendo qualcosa da nascondere si siano messi a correre, cercando di disperdersi per non farsi prendere. E tutto questo dall'incrocio con via Regina Elena o via Carducci. Stessa identica zona, dove nel passato anche recente si sono verificati episodi di violenza con protagonisti proprio giovanissimi.

Crotone, il figlio 16enne del pugile Loriga picchia un coetaneo e il video finisce sui social. Il padre: «Violenza da condannare»

Ultimo aggiornamento: 09:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA