Ragazzine ubriache crollano prima della discoteca: due in ospedale in coma etilico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Lo sballo prima della serata in discoteca si conclude in ospedale. La storia è quella di due ragazzine di 15 e 16 anni, che hanno alzato un po’ troppo il gomito sabato sera. Hanno rimediato alcolici in qualche super market e hanno bevuto troppo. Così una volta arrivate al parcheggio della Baia Imperiale, sono crollate senza riuscire ad entrare nel locale.