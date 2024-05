PADOVA - Erano talmente certi di non trovare alcun ostacolo, che quel locale in riviera Businello era diventato il loro luogo d’elezione per acquistare birra e alcolici da consumare in Prato della Valle. Ma che il pizza-kebab fosse un po’ al di là della legge, lo avevano capito i residenti della zona: sono stati loro a chiamare il centralino della Questura e raccontare il via-vai di giovanissimi, soprattutto nel tardo pomeriggio. I sospetti sono diventati reali sabato pomeriggio quando una pattuglia della polizia ha fermato tre ragazzini tra i 13 e i 14 anni all’uscita del locale: in mano avevano alcune lattine di birra appena comprate. La classica prova del nove che ha portato al blitz di ieri mattina e alla chiusura del locale per 30 giorni, come disposto dal questore della provincia di Padova, il dottor Marco Odorisio. Insieme all’obbligo di abbassare la serranda fino alla fine di giugno, gli agenti della squadra Amministrativa di piazzetta Palatucci hanno anche sospeso la licenza al titolare del pizza-kebab, un bengalese di 38 anni.

Alcolici ai minorenni

Per quanto riguarda la vendita delle birre (e non solo) ai 13enni, il titolare del locale di riviera Businello è stato deferito in procura per il reato di somministrazione di bevande alcoliche a minori. Alla base della decisione della questura, la necessità di impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, il “protrarsi di una situazione di pericolosità sociale venutasi a creare nel tempo, a causa di condotte illecite” portate avanti dal gestore del kebab. Che quel locale fosse diventato il punto di riferimento per i minorenni che volevano acquistare alcolici - da una birra fino a superalcolici - gli agenti notavano che durante il sopralluogo all’interno del pizza-kebab, alcuni ragazzi si avvicinavano all’entrata con disinvoltura salvo poi, una volta vista la macchina della polizia e gli agenti, allontanarsi di fretta. Dopo aver identificato i minori, gli agenti della squadra Amministrativa sono passati al controllo dell’esercizio pubblico: dall’attività ispettiva è emerso che nel negozio non era esposta la licenza e che erano posti in vendita prodotti scaduti di validità, violazioni per le quali sono previste sanzioni amministrative per un importo complessivo di 1.900 euro.

Le chiusure

Il locale di riviera Businello, seppur il primo in una zona centrale e turistica della città del Santo, è il terzo pubblico esercizio chiuso dalla Questura per pericolosità sociale. Il 14 maggio venivano abbassate le serrande (per 30 giorni) del bar Alla Pergola di via del Cristo: la sala biliardo al primo piano era stata trasformata in centrale di spaccio e consumo di stupefacenti, anche da parte di minorenni. L’8 maggio, gli agenti hanno notificato al titolare del bar Mayor di via Tommaseo la sospensione della licenza per due mesi. Il locale, crocevia di pusher, clienti e pregiudicati era già stato chiuso per 30 giorni nell’estate 2022, ma il degrado era proseguito.